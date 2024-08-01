Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1370 військових, 115 БПЛА й 42 бронемашини
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 1370 військових. Українські сили знищили 42 бронемашини й збили 115 дронів
Про це 1 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 579 490 (+1370) осіб,
- танків ‒ 8399 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 203 (+42) од,
- артилерійських систем – 16 119 (+33) од,
- РСЗВ – 1132 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 907 (+0) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 968 (+115),
- крилатих ракет ‒ 2407 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 816 (+77) од,
- спеціальної техніки ‒ 2713 (+16).
З початку середи, 31 липня, на фронті відбулось 117 бойових зіткнень. Російські терористи найбільше наступають на Покровському напрямку.
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