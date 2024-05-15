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Війна з Росією: хроніка
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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1510 військових, 14 танків та 48 бронемашин

15 травня, 2024 середа
07:47
Війна з Росією знищений російський танк Т-72
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Протягом минулої доби втрати російської армії сягли 1510 вбитими й пораненими. Так, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 486 940 військових

Про це 15 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 15.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 486 940 (+1510) осіб,
  • танків ‒ 7510 (+14) од,
  • бойових броньованих машин - 14 508 (+48) од,
  • артилерійських систем – 12 538 (+23) од,
  • РСЗВ – 1070 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 798 (+0) од,
  • літаків – 351 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 015 (+30) од,
  • крилатих ракет ‒ 2199 (+2) од,
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 955 (+48) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2061 (+7) од.

Ввечері вівторка, 14 травня, стало відомо, що українські війська перемістились на більш вигідні позиції в районі Лук’янців та Вовчанська Харківської області.

Теги:
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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