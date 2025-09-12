Армія РФ за добу війни в Україні втратила 890 військових, 40 артсистем і 2 бронемашини
Протягом доби 11 вересня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 890 військових. Також українські захисники знищили 40 артилерійських систем і 2 бойові броньовані машини ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1092780 (+890) осіб;
- танків – 11177 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23266 (+2) од;
- артилерійських систем – 32668 (+40) од;
- РСЗВ – 1485 (+2) од;
- засоби ППО – 1217 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58467 (+273);
- крилаті ракети – 3718 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61403 (+64);
- спеціальна техніка – 3964 (+0).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
