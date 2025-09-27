Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 39 артсистем і 1 танк
Протягом доби 26 вересня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 970 військових. Також українські захисники знищили 39 артилерійських систем і 1 танк ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.25 орієнтовно склали
- особового складу – близько 1107400 (+970) осіб;
- танків – 11204 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23288 (+1) од;
- артилерійських систем – 33186 (+39) од;
- РСЗВ – 1502 (+1) од;
- засоби ППО – 1223 (+1) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63931 (+362)
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62909 (+91);
- спеціальна техніка – 3977 (+2).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
