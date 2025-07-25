Армія РФ за добу війни в Україні втратила 980 військових, 31 артсистему та 3 танки
Протягом доби 24 липня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 980 військових. Також українські захисники знищили 31 артилерійську систему та 3 танки ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1047250 (+980) осіб;
- танків – 11049 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23052 (+5) од;
- артилерійських систем – 30777 (+31) од;
- РСЗВ – 1446 (+0) од;
- засоби ППО – 1201 (+2) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47834 (+196);
- крилаті ракети – 3535 (+2);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56213 (+76);
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
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