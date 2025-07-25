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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Армія РФ за добу війни в Україні втратила 980 військових, 31 артсистему та 3 танки

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 980 військових, 31 артсистему та 3 танки

Катерина Ганжа
25 липня, 2025 п'ятниця
07:38
Війна з Росією

Протягом доби 24 липня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 980 військових. Також українські захисники знищили 31 артилерійську систему та 3 танки ворога

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1047250 (+980) осіб;
  • танків – 11049 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 23052 (+5) од;
  • артилерійських систем – 30777 (+31) од;
  • РСЗВ – 1446 (+0) од;
  • засоби ППО – 1201 (+2) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47834 (+196);
  • крилаті ракети – 3535 (+2);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56213 (+76);
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).

В Генштабі додали, що дані уточнюються.

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Військові новини
втрати окупантів
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