Армія РФ запустила БПЛА по Україні: ситуація вдень 19 грудня
Удень 19 грудня російський ворог запустив по території ударні безпілотники типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 11:46 декілька груп ворожих безпілотників з півдня Дніпропетровщини тримали курс на Павлоград або Дніпро.
Одні ударні дрони прямували до Полтавської області, інші - на Харківщину.
О 12:47 один з БПЛА тримав курс у напрямку Полтави.
Станом на 13:15 російські цілі прямували до Сумської області.
За 4 хвилини нові групи безпілотників заходили через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровщини.
"Кривий Ріг - укриття! Ціль - з південного напрямку!" - написали військові о 13:30.
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