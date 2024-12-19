Армія РФ запустила БПЛА по Україні: ситуація вдень 19 грудня

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 11:46 декілька груп ворожих безпілотників з півдня Дніпропетровщини тримали курс на Павлоград або Дніпро.

Одні ударні дрони прямували до Полтавської області, інші - на Харківщину.

О 12:47 один з БПЛА тримав курс у напрямку Полтави.

Станом на 13:15 російські цілі прямували до Сумської області.

За 4 хвилини нові групи безпілотників заходили через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровщини.

"Кривий Ріг - укриття! Ціль - з південного напрямку!" - написали військові о 13:30.

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