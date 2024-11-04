Армія РФ запустила "шахеди" по Україні: ситуація ввечері 4 листопада
Увечері 4 листопада російський ворог запустив ударні безпілотники типу Shahed по території України. Перші цілі заходили з Сумської області
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Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, о 20:07 військові попередили про групу "шахедів", які перебували у передмісті Сум.
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