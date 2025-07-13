Армія РФ значно відстала від очікувань її командування на це літо, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що російська армія значно відстала від очікувань командування РФ на це літо. Україна готує нові далекобійні удари
Про це він написав у Telegram.
"Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари", - наголосив президент.
За словами Зеленського, він провів нараду з військовими та міністром оборони України. Під час цього лідери обговорили з головнокомандувачем Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим ситуацію на ключових напрямках оборони. Зокрема, це Покровський напрямок, також Новопавлівський, Запорізька область, Харківщина, прикордонні райони Сумщини.
"Ми бачимо наміри та спроби розвитку наступальних дій ворога, і важливо, що кожна така спроба захлинається завдяки стійкості наших підрозділів та активній обороні", - додав Зеленський.
- Від початку доби неділі, 13 липня, на російсько-українському фронті відбулось 97 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 35 ворожих атак на Покровському напрямку, ще 7 боїв тривають.
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