Армія РФ значно відстала від очікувань її командування на це літо, - Зеленський

Про це він написав у Telegram.

"Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари", - наголосив президент.

За словами Зеленського, він провів нараду з військовими та міністром оборони України. Під час цього лідери обговорили з головнокомандувачем Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим ситуацію на ключових напрямках оборони. Зокрема, це Покровський напрямок, також Новопавлівський, Запорізька область, Харківщина, прикордонні райони Сумщини.

"Ми бачимо наміри та спроби розвитку наступальних дій ворога, і важливо, що кожна така спроба захлинається завдяки стійкості наших підрозділів та активній обороні", - додав Зеленський.