Артилерійські боєприпаси зі США можуть надійти до лінії фронту за кілька днів, - полковник ЗСУ Черник
Петро Черник, військовий експерт, полковник ЗСУ розповів про надходження до України американської допомоги
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Буквально за кілька днів частина артилерійських боєприпасів може надійти до лінії фронту, в розпорядження ЗСУ. Якщо розуміємо, що основну масу передадуть залізницею, а один 50-ти тонний вагон може брати на борт до 500 снарядів, то це справді дуже серйозне підсилення", - зазначив він.
Важливо, що американці зуміли підняти рівень виробництва 155-мм снарядів приблизно до 60 тис. на місяць, зауважив Черник.
"Нагадаю, на початок війни вони виробляли їх всього 12-13 тис. на місяць. Розуміємо, що на сьогоднішній день "війна артилерії" і далі залишається основною. Також є унікальний момент в законотворчому процесі США. Зокрема, ракети ATACMS прописали у законі, і вони мають бути передані до України. Питання лише їхньої кількості. Звісно, кілька десятків це дуже добре. Ми повторимо щось таке, як було у Джанкої минулого тижня. Але нам потрібно кілька сотень, а бажано 1,5 тис. На складах в американців вони є", - додав він.
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