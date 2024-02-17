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Артснаряди, ракети для HIMARS та ППО: США продовжують постачати Україні зброю за попередніми контрактами

17 лютого, 2024 субота
00:28
Війна з Росією Снаряди 155-мм США

Виробництво американської зброї для постачання Україні продовжується за раніше укладеними контрактами попри те, що конгрес США поки не затвердив додаткове фінансування для допомоги Києву

Про це в Пентагоні повідомили у відповідь на запит української служби "Голосу Америки".

Як пояснили в міноборони США, за попередніми замовленнями Україна досі отримує артилерійські снаряди, ракети для HIMARS, спроможності ППО та інше військове обладнання.

"З безпекових міркувань у Пентагоні не надали точнішої інформації про кількість обладнання або конкретні терміни їх доставки в Україну", – зазначили в "Голосі Америки".

Ці замовлення були укладені в межах програми USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), яка передбачає замовлення обладнання у виробників. Цю програму використовували для підтримки Збройних Сил України в довгостроковій перспективі.

Наразі все фінансування для неї вичерпали, і коштів на нові закупівлі в Пентагону не залишилося, допоки їх не затвердить конгрес. Речник Пентагону Джефф Юргенсен пояснив "Голосу Америки", що через це США також не можуть масштабувати виробництво зброї, як планували.

"Наприклад, без додаткового фінансування ми не можемо досягти своєї мети щодо виробництва 100 тисяч 155-мм снарядів на місяць. Це також обмежує здатність міноборони США виконувати заплановані багаторічні закупівельні контракти, включаючи ракети для Stinger, Javelin і ракет PAC-3 для систем Patriot", – сказав він.

  • Нагадаємо, цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України.
  • Але Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого, не проголосувавши пакетний проєкт закону, до якого входять кошти на підтримку України.
Теги:
США
допомога Україні
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