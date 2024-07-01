Атака на Київщину 30 червня: є постраждалі, серед них - дитина

Про це повідомив очільник ОВА Руслан Кравченко.

"Постраждало 3 осіб, одна із них – дитина. Постраждалі наразі перебувають в одній з районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає", - написав він.

Кравченко також додав, що внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки.

"Зокрема вибиті вікна, двері, посічені стіни. Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автівки та мотоцикл. На місці продовжують працювати оперативні служби", - підсумував очільник ОВА.