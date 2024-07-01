Атака на Київщину 30 червня: є постраждалі, серед них - дитина
Росія ввечері 30 червня обстріляла Київську область - постраждали три людини. Також є пошкодження приватних будинків
Про це повідомив очільник ОВА Руслан Кравченко.
"Постраждало 3 осіб, одна із них – дитина. Постраждалі наразі перебувають в одній з районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає", - написав він.
Кравченко також додав, що внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки.
"Зокрема вибиті вікна, двері, посічені стіни. Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автівки та мотоцикл. На місці продовжують працювати оперативні служби", - підсумував очільник ОВА.
- Ввечері неділі, 30 червня, в Оболонському районі столиці на житловий будинок упали уламки ракети. Постраждало 6 людей.
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