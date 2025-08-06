Атака РФ на Київ 31 липня: в лікарні помер постраждалий чоловік, кількість загиблих зросла до 32

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Вказано, що чоловік, який зазнав важкого поранення шиї під час російської атаки, помер у лікарні.

Станом на 6 серпня, кількість загиблих від російської атаки на Київ зросла до 32 людей.

"На жаль, наслідки атаки ми продовжуємо фіксувати задовго після самої події. І така ситуація після кожної важкої ночі. Щирі співчуття рідним та близьким", - додав Ткаченко.