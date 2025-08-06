Атака РФ на Київ 31 липня: в лікарні помер постраждалий чоловік, кількість загиблих зросла до 32
У середу, 6 серпня, у столичній лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок російської атаки на Київ 31 липня
Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.
Вказано, що чоловік, який зазнав важкого поранення шиї під час російської атаки, помер у лікарні.
Станом на 6 серпня, кількість загиблих від російської атаки на Київ зросла до 32 людей.
"На жаль, наслідки атаки ми продовжуємо фіксувати задовго після самої події. І така ситуація після кожної важкої ночі. Щирі співчуття рідним та близьким", - додав Ткаченко.
- Російська армія в ніч на 31 липня атакувала Україну ракетами й "шахедами". У Києві внаслідок обстрілу загинула 31 людина, серед них три дитини, а також 159 містян постраждали, з них - 16 дітей.
- Серед загиблих унаслідок удару РФ - 6-річний каратист Матвій Марченко, а також патрульна поліцейська Лілія Степанчук.
- 1 серпня відбулось екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку російським ударом по Києву у ніч на 31 липня. Росія заявила, що нібито атакувала військові цілі, що розміщувалися в житловому секторі.
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