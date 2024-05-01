Атака РФ на Одесу: пошкоджено представництво Уповноваженого з прав людини
Унаслідок обстрілу Одеси, який російська окупаційна армія здійснила ввечері 30 квітня, було пошкоджено представництво Уповноваженого з прав людини
Про це омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив у Telegram.
"Унаслідок російських атак на місто Одеса зазнало пошкоджень представництво Уповноваженого ВР України з прав людини. На той момент, на щастя, у приміщенні не було ні працівників, ані заявників, тож ніхто не отримав травм", - написав він.
При цьому Лубінець зазначив, що для відновлення прийому відвідувачів потрібен час. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу вже ведуться.
"Це вже четверте представництво, яке зазнало руйнувань від росіян. До цього таке траплялося у Харкові, Вінниці та Херсоні", - уточнив омбудсмен.
Фото: Представництво Уповноваженого ВР України з прав людини
- Пізно ввечері вівторка, 30 квітня, в Одесі пролунало кілька вибухів. Росіяни вдарили по місту балістичними ракетами, внаслідок чого загинули троє людей, ще трьох поранено.
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