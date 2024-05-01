Атака РФ на Одесу: пошкоджено представництво Уповноваженого з прав людини

Про це омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив у Telegram.

"Унаслідок російських атак на місто Одеса зазнало пошкоджень представництво Уповноваженого ВР України з прав людини. На той момент, на щастя, у приміщенні не було ні працівників, ані заявників, тож ніхто не отримав травм", - написав він.

При цьому Лубінець зазначив, що для відновлення прийому відвідувачів потрібен час. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу вже ведуться.

"Це вже четверте представництво, яке зазнало руйнувань від росіян. До цього таке траплялося у Харкові, Вінниці та Херсоні", - уточнив омбудсмен.

Фото: Представництво Уповноваженого ВР України з прав людини