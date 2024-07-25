Атака РФ по Харкову 24 липня: росіяни вперше використали для обстрілу касетний Іскандер

Про це у коментарі Суспільному повідомив очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За його словами, спершу росіяни о 05:00 ранку вдарили Іскандером по цивільному об'єкту. Наступні два удари були спрямовані по промисловому об'єкту в Харкові.

"За годину по цьому ж об'єкту вдарили касетним боєприпасом. Ми абсолютно певні, щоб вдруге били касетним боєприпасом, щоб уразити рятувальників та поліцейських, які там перебували", - сказав він.

За словами Тимошка, правоохоронці та рятувальники покинули місце атаки РФ за 10 хвилин до повторного удару.

"Однак, вони (росіяни, - ред.) вдарили касетою, касета розлетілась по значній площі й були поранені люди, які проходили просто повз приватне підприємство по вулиці, або перебували у приватному секторі, розташованому поруч", - додав він.

Раніше на своїй facebook-сторінці Тимошко написав, що касетний Іскандер, яким росіяни атакували Харків, виготовлений у другому кварталі 2024 року. Про це свідчить маркування на знайденій частині ракети.