Атака РФ по Харкову 24 липня: росіяни вперше використали для обстрілу касетний Іскандер
Під час повторного удару по промисловому об'єкту у Харкові 24 липня російські терористи використали касетний Іскандер
Про це у коментарі Суспільному повідомив очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
За його словами, спершу росіяни о 05:00 ранку вдарили Іскандером по цивільному об'єкту. Наступні два удари були спрямовані по промисловому об'єкту в Харкові.
"За годину по цьому ж об'єкту вдарили касетним боєприпасом. Ми абсолютно певні, щоб вдруге били касетним боєприпасом, щоб уразити рятувальників та поліцейських, які там перебували", - сказав він.
За словами Тимошка, правоохоронці та рятувальники покинули місце атаки РФ за 10 хвилин до повторного удару.
"Однак, вони (росіяни, - ред.) вдарили касетою, касета розлетілась по значній площі й були поранені люди, які проходили просто повз приватне підприємство по вулиці, або перебували у приватному секторі, розташованому поруч", - додав він.
Раніше на своїй facebook-сторінці Тимошко написав, що касетний Іскандер, яким росіяни атакували Харків, виготовлений у другому кварталі 2024 року. Про це свідчить маркування на знайденій частині ракети.
- 24 липня російська окупаційна армія завдала удару ракетами по житловій і промисловій зонах Харкова. Через це загинула людина.
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