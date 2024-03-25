Атака РФ по Кривому Рогу 12 березня: кількість загиблих зросла до шести

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"На жаль, до 6 зросла кількість жертв ворожого ракетного удару по нашому місту 12 березня. Сьогодні вночі у лікарні від отриманих поранень помер 59-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лікарі всі ці дні боролися за життя чоловіка, але численні травми були не сумісні з життям.

Вілкул додав, що наразі у лікарнях перебувають ще 7 людей, поранених після того обстрілу. Троє з них - у тяжкому стані. Лікарі борються за їхнє життя, надається вся необхідна допомога.