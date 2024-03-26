Атака РФ по Одесі 25 березня: кількість постраждалих зросла до 10

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Унаслідок учорашнього ракетного обстрілу постраждало 10 осіб. Семеро людей, серед яких три жінки, наразі продовжують лікування в медичних закладах. Всім іншим допомога була надана на місці", - написав він.

За даними голови ОВА, внаслідок ворожих ударів було пошкоджено близько 300 квартир. Декілька будівель зруйновано. Значні ушкодження також отримав Палац спорту.



Щодо ситуації з енергопостачанням, станом на 13:30 в Одесі та районі застосовуються стабілізаційні графіки відключення. Зараз без електропостачання 23 тис. абонентів, зазначив Кіпер.

Чиновник нагадав, що в регіоні працюють 530 Пунктів незламності, ще 282 може бути розгорнуто в разі потреби.