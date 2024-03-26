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Головна Війна з Росією Атака РФ по Одесі 25 березня: кількість постраждалих зросла до 10

Атака РФ по Одесі 25 березня: кількість постраждалих зросла до 10

26 березня, 2024 вiвторок
14:38
Війна з Росією

Унаслідок ракетного обстрілу Одеси, який РФ здійснила 25 березня, постраждали 10 людей. При цьому сім осіб перебувають у лікарні

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Унаслідок учорашнього ракетного обстрілу постраждало 10 осіб. Семеро людей, серед яких три жінки, наразі продовжують лікування в медичних закладах. Всім іншим допомога була надана на місці", - написав він.

За даними голови ОВА, внаслідок ворожих ударів було пошкоджено близько 300 квартир. Декілька будівель зруйновано. Значні ушкодження також отримав Палац спорту.

Щодо ситуації з енергопостачанням, станом на 13:30 в Одесі та районі застосовуються стабілізаційні графіки відключення. Зараз без електропостачання 23 тис. абонентів, зазначив Кіпер.

Чиновник нагадав, що в регіоні працюють 530 Пунктів незламності, ще 282 може бути розгорнуто в разі потреби.

Теги:
Україна
Росія
Одеса
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