Атака РФ по Одесі 25 березня: кількість постраждалих зросла до 10
Унаслідок ракетного обстрілу Одеси, який РФ здійснила 25 березня, постраждали 10 людей. При цьому сім осіб перебувають у лікарні
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Унаслідок учорашнього ракетного обстрілу постраждало 10 осіб. Семеро людей, серед яких три жінки, наразі продовжують лікування в медичних закладах. Всім іншим допомога була надана на місці", - написав він.
За даними голови ОВА, внаслідок ворожих ударів було пошкоджено близько 300 квартир. Декілька будівель зруйновано. Значні ушкодження також отримав Палац спорту.
Щодо ситуації з енергопостачанням, станом на 13:30 в Одесі та районі застосовуються стабілізаційні графіки відключення. Зараз без електропостачання 23 тис. абонентів, зазначив Кіпер.
Чиновник нагадав, що в регіоні працюють 530 Пунктів незламності, ще 282 може бути розгорнуто в разі потреби.
- 25 березня повідомлялося про чотирьох постраждалих унаслідок обстрілу Одеси.
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