Атака РФ у ніч на 18 липня: сили ППО збили 2 ракети та всі "шахеди"
У ніч проти 18 липня російські військові запустили по території України 19 повітряних цілей. Українські сили ППО знищили 16 безпілотників і 2 ракети
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
"Шахеди" ворог запустив із Курської області РФ. Також на територію України з південного напрямку було спрямовано 3 керовані авіаційні ракети: дві – Х-59/Х-69 та одну Х-35.
"В результаті захисникам неба вдалось уразити усі 16 "шахедів" та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях. Більшість цілей знищено на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування "Схід", - написав Олещук.
- У ніч на четвер, 18 липня, російська окупаційна армія запустила на територію України "шахеди". В Києві працювала протиповітряна оборона.
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