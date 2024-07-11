Атака РФ в ніч на 11 липня: сили ППО збили всі "шахеди"
В ніч на четвер, 11 липня, російська армія запустила по території України 8 повітряних цілей. Українські сили протиповітряної оборони збили 6 "шахедів"
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Він зазначив, що у ніч на 11 липня ворог ударив по Сумщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області, а також атакував 6-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська – РФ.
Українські сили ППО збили ворожі ударні БПЛА у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.
- Увечері середи, 10 липня, Росія запустила кілька груп безпілотників по території України.
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