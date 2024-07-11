Атака РФ в ніч на 11 липня: сили ППО збили всі "шахеди"

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Він зазначив, що у ніч на 11 липня ворог ударив по Сумщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області, а також атакував 6-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська – РФ.

Українські сили ППО збили ворожі ударні БПЛА у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.