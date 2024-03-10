Атака українських дронів на авіаремонтний завод росіян у Таганрозі: Притула каже про "критичне пошкодження" літака-розвідника А-50

Про це 10 березня 2024 року повідомив волонтер Сергій Притула, чий благодійний фонд, як він сам стверджує, закуповував БПЛА для проведення цієї операції.

Удар було завдано у ніч на 9 березня.

"Мої джерела повідомляють, що один літак ДРЛВ А-50, який розташовувався в ангарі 66 на модернізації, з великою вірогідністю критично пошкоджений у звʼязку зі значними пошкодженнями самого ангара. Проте є вірогідність того, що було уражено ще один літак", - зазначив Притула.

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Також він навів супутниковий знімок наслідків удару БПЛА по згаданому ангару.

Разом із тим волонтер закликав дочекатися офіційного підтвердження.