Атака українських дронів на авіаремонтний завод росіян у Таганрозі: Притула каже про "критичне пошкодження" літака-розвідника А-50
Внаслідок нальоту українських бойових дронів на авіаремонтне підприємство у прикордонному російському місті Таганрог "критично пошкоджено" літак-розвідник А-50. Перевіряється інформація щодо ушкодження ще одного борта
Про це 10 березня 2024 року повідомив волонтер Сергій Притула, чий благодійний фонд, як він сам стверджує, закуповував БПЛА для проведення цієї операції.
Удар було завдано у ніч на 9 березня.
"Мої джерела повідомляють, що один літак ДРЛВ А-50, який розташовувався в ангарі 66 на модернізації, з великою вірогідністю критично пошкоджений у звʼязку зі значними пошкодженнями самого ангара. Проте є вірогідність того, що було уражено ще один літак", - зазначив Притула.
Читайте також: У 2024 році Україна може змінити хід бойових дій, але є дві ключові умови, - ветеран війни Дикий
Також він навів супутниковий знімок наслідків удару БПЛА по згаданому ангару.
Разом із тим волонтер закликав дочекатися офіційного підтвердження.
- Нагадаємо, росіяни змінили командувача свого військово-морського флоту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.04 Купівля 38.04Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.43Продаж 42.21
- Актуальне
- Важливе