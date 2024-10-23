Атаки РФ на українську портову інфраструктуру ставлять під загрозу світову продовольчу безпеку, - британська розвідка
Велика Британія попереджає, що збільшення російських атак на портову інфраструктуру України загрожує постачанням продовольства з Гази до південної Африки
Про це повідомляє Bloomberg.
Британська розвідка виявила "помітне зростання російського апетиту до ризику", що призвело до пошкодження щонайменше чотирьох торгових суден під час атак на чорноморські порти в період з 5 по 14 жовтня, повідомила у вівторок пізно ввечері у заяві канцелярія прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.
Це призвело до затримки вантажу рослинної олії для Всесвітньої продовольчої програми в секторі Гази, а також до поставки зерна та кукурудзи до Єгипту та Південної Африки, йдеться у повідомленні.
"Невибіркові удари Росії по портах у Чорному морі наголошують, що Путін готовий ризикнути глобальною продовольчою безпекою у своїх спробах змусити Україну підкоритися. Вчиняючи так, він завдає шкоди мільйонам уразливих людей по всій Африці, Азії та на Близькому Сході, намагаючись отримати перевагу у своїй варварській війні", - заявив прем'єр Стармер.
- Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що у портах Одеської області посилять оборонні та безпекові заходи.
- Актуальне
- Важливе