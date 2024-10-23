Атаки РФ на українську портову інфраструктуру ставлять під загрозу світову продовольчу безпеку, - британська розвідка

Про це повідомляє Bloomberg.

Британська розвідка виявила "помітне зростання російського апетиту до ризику", що призвело до пошкодження щонайменше чотирьох торгових суден під час атак на чорноморські порти в період з 5 по 14 жовтня, повідомила у вівторок пізно ввечері у заяві канцелярія прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.

Це призвело до затримки вантажу рослинної олії для Всесвітньої продовольчої програми в секторі Гази, а також до поставки зерна та кукурудзи до Єгипту та Південної Африки, йдеться у повідомленні.

"Невибіркові удари Росії по портах у Чорному морі наголошують, що Путін готовий ризикнути глобальною продовольчою безпекою у своїх спробах змусити Україну підкоритися. Вчиняючи так, він завдає шкоди мільйонам уразливих людей по всій Африці, Азії та на Близькому Сході, намагаючись отримати перевагу у своїй варварській війні", - заявив прем'єр Стармер.