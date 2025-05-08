"Атеш" здійснив кібератаку на головний пропагандистський сервіс у Криму
Партизанський рух "Атеш" до 9 травня "поклав" пропагандистську інфраструктуру росіян у тимчасово окупованому Криму
Про це рух повідомив у telegram.
Зазначено, що до 9 травня, коли у РФ святкують перемогу у Другій світовій війні, "Атеш" здійснив кібератаку на сайт Kassa24 - головний квитковий ресурс у Криму, через який окупанти поширюють пропагандистський "культурний" порядок денний.
"У руках путінського режиму навіть День перемоги став інструментом зомбування. З пам'яті про справжній подвиг зробили засіб мілітаризації населення та виправдання нової злочинної війни. Путін, як і Гітлер, сіє смерть під прикриттям найвищих цілей. Ми боремося не лише з армією, а і з її ідеологічною машиною", - наголосили партизани.
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