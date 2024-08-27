"Авіація була в повітрі усю ніч": кордон Білорусі перетнули щонайменше 6 "шахедів", - Гаюн

Про це інформує моніторинговий проєкт "Білоруський гаюн".

За даними моніторингової групи, безпілотники залітали в повітряний простір Білорусі з Чернігівської та Київської областей.

"Перші два з них залетіли в районі 00:09, а подальші заходи були близько 00:30, 01:00, 03:27 і 05:55", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що зважаючи на це білоруська авіація "чергувала в небі над півднем Білорусі фактично всю ніч": винищувач підіймали з близько 00:15 до 02:00, за 45 хвилин він був знову у небі.

Інформацію про "шахед" на території Білорусі підтвердив також командувач ВПС України Микола Олещук. Втім, за його даними лише один БПЛА перетнув білоруський кордон.