Авіація фактично замінила надводні кораблі: речник ВМС Плетенчук про активність ворога у повітряному просторі Криму
Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗСУ, капітан 3 рангу, зазначив, що противник у Криму використовує найрізноманітніші повітряні судна, які тільки є у складі армії РФ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Офіційно у Криму всі п'ять ворожих аеродромів працюють, але два з них майже не експлуатують, вони мають дуже низький рівень активності. Однак повітряний простір Криму противник використовує 24/7. Там авіація фактично замінила надводні кораблі. У повітрі можна побачити найрізноманітніші повітряні судна, які тільки є в їхньому складі. Це і всі моделі гелікоптерів, які існують у ЧФ РФ, такі як Ка-27 та подібні до них Мі-8 та Мі-24, які використовують у першу чергу для виявлення та боротьби з надводним дронами, контролю акваторії", - зауважив речник Військово-Морських Сил ЗСУ.
Дмитро Плетенчук додав, що також можна побачити у повітрі Криму і різноманітні патрульні літаки противника, починаючи від Бе-12 і закінчуючи літаками сімейства Су, серед яких і "аналоговнєт" Су-57.
- 3 серпня речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляв, що у тимчасово окупованому росіянами Криму наразі залишилося п'ять військових аеродромів, два з яких вже без літаків.
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