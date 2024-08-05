Авіація фактично замінила надводні кораблі: речник ВМС Плетенчук про активність ворога у повітряному просторі Криму

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Офіційно у Криму всі п'ять ворожих аеродромів працюють, але два з них майже не експлуатують, вони мають дуже низький рівень активності. Однак повітряний простір Криму противник використовує 24/7. Там авіація фактично замінила надводні кораблі. У повітрі можна побачити найрізноманітніші повітряні судна, які тільки є в їхньому складі. Це і всі моделі гелікоптерів, які існують у ЧФ РФ, такі як Ка-27 та подібні до них Мі-8 та Мі-24, які використовують у першу чергу для виявлення та боротьби з надводним дронами, контролю акваторії", - зауважив речник Військово-Морських Сил ЗСУ.

Дмитро Плетенчук додав, що також можна побачити у повітрі Криму і різноманітні патрульні літаки противника, починаючи від Бе-12 і закінчуючи літаками сімейства Су, серед яких і "аналоговнєт" Су-57.