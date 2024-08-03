У Криму залишилось 5 військових аеродромів, два з яких вже без літаків, - речник ВМС Плетенчук

Про це повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише РБК-Україна.

За його словами, російські війська могли б зберегти літаки на досі незруйнованих аеродромах, проте для цього їх потрібно перебазувати на материк.

"Це факт. Ці літаки можна було б перебазувати на материк, але щоб забезпечувати їх пальним і рештою необхідного, треба мати відповідну логістику", - зазначив Плетенчук.