Авто з воєнкоркою "5 каналу" підірвалося на міні РФ поблизу Покровська: четверо членів екіпажу зазнали контузій
Під час одного з виїздів поблизу Покровська група з кореспонденткою "5 каналу" натрапила на магнітну міну, яка здетонувала під автомобілем
Про це повідомили на сайті каналу.
Кореспондентка Ольга Калиновська зазначила, що на Покровському напрямку існує окрема загроза - мінування доріг. Під час одного з виїздів група натрапила на магнітну міну, яка вибухнула під автомобілем.
Зазначається, що після підриву автомобіля росіяни почали шукати екіпаж. Група мала завдання дістатися до найближчого бліндажу і сховатися там. Вони рухалися пішки, долаючи 200-400 метрів понад годину, пересуваючись короткими відрізками по 20-30 секунд, після чого лягали та ховалися в зелені, поки над ними кружляли дрони.
"Ми 200-300 м йшли більш як годину. Це було так: 20-30 секунд ми рухаємося, потім лежимо. Хто лежить, хто падає, хто обіймає дерево", - розповіла воєнкорка.
Один із членів екіпажу дістав травму ноги, а згодом з’ясувалося, що крім великого забою, у нього переломи верхніх кісток. Усі четверо учасників групи отримали контузії, проте вижили.
- 9 вересня стало відомо, що на Покровському напрямку в Донецькій області російська армія використовує незаконні групи для виявлення дезертирів. Затриманих утримують у підвалах, після чого відправляють на штурм.
