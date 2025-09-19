Авто з воєнкоркою "5 каналу" підірвалося на міні РФ поблизу Покровська: четверо членів екіпажу зазнали контузій

Про це повідомили на сайті каналу.

Кореспондентка Ольга Калиновська зазначила, що на Покровському напрямку існує окрема загроза - мінування доріг. Під час одного з виїздів група натрапила на магнітну міну, яка вибухнула під автомобілем.

Зазначається, що після підриву автомобіля росіяни почали шукати екіпаж. Група мала завдання дістатися до найближчого бліндажу і сховатися там. Вони рухалися пішки, долаючи 200-400 метрів понад годину, пересуваючись короткими відрізками по 20-30 секунд, після чого лягали та ховалися в зелені, поки над ними кружляли дрони.

"Ми 200-300 м йшли більш як годину. Це було так: 20-30 секунд ми рухаємося, потім лежимо. Хто лежить, хто падає, хто обіймає дерево", - розповіла воєнкорка.

Один із членів екіпажу дістав травму ноги, а згодом з’ясувалося, що крім великого забою, у нього переломи верхніх кісток. Усі четверо учасників групи отримали контузії, проте вижили.