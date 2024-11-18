"Бачимо небезпечне розширення війни": Рютте оголосив, що НАТО посилює протиповітряну оборону в Чорноморському регіоні

Про це повідомляє Укрінформ.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував Румунії за підтримку України у її боротьбі проти російської агресії, та зауважив, що НАТО готове ефективно захищати кожну країну-союзницю, в тому числі у Чорноморському регіоні, що має для Альянсу стратегічне значення.

"Сьогодні ми обговорили необхідність надання подальшої допомоги для України. Румунія є відданим другом України, та надає їй суттєву допомогу, включаючи систему Patriot для підтримки критично важливої протиповітряної оборони. Ви також підписали безпекову угоду на термін у 10 років з Україною, що підкреслює стійку природу вашої підтримки", - зазначив Рютте у Брюсселі під час зустрічі з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку.

Він нагадав, що НАТО наразі працює над виконанням зобов’язань, що були прийняті під час Вашингтонського саміту Альянсу, для країн-членів якого підтримка України є важливою, як завжди.

"Ми бачимо небезпечне розширення війни, коли північнокорейські війська беруть участь у бойових діях поряд із російськими проти України. Це відбувається на додаток до поставок боєприпасів, яку Росії надає Північна Корея, до дронів з Ірану та товарів подвійного призначення, які поставляє Китай. Усе це підживлює російську машину війни. Ця війна демонструє, що наша безпека є дійсно глобальною", - підкреслив генсек НАТО.

Він наголосив, що російська війна проти України лише підкреслює необхідність посилювати систему протиповітряної оборони. Це залишається одним із ключових пріоритетів Альянсу. Сьогодні керівники НАТО і Румунії обговорили, зокрема, об’єднання зусиль союзників для захисту повітряного простору Румунії від порушень та провокацій з боку Росії.

"Триваючі вторгнення російських дронів та ракет у повітряний простір НАТО є безумними, небезпечними та неприйнятними. НАТО вже посилило свою протиповітряну оборону на східному фланзі, і просто зараз союзники приймають на озброєння сотні бойових літаків 5-го покоління. Я можу сказати вам, прем’єр-міністре, що НАТО сприймає безпеку Чорноморського регіону дуже серйозно. Ми готові захищати та обороняти кожного союзника", - поінформував Рютте.