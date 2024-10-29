У Румунії винесли на громадське обговорення законопроєкт про дозвіл збивати БПЛА, що порушили повітряний простір країни

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що відповідний законопроєкт встановлює конкретні умови для Румунії щодо контролю за використанням свого повітряного простору як для пілотованих, так і для безпілотних літаків.

"Військові операції в Чорному морі, масове збільшення використання БПЛА, як військових, так і пристосованих для військових цілей, продовжують створювати серйозні ризики на кордоні з Україною та поблизу кордону з Румунією", - йдеться в документі.

Як повідомляється, на рівні Європейського Союзу тривають зусилля щодо єдиного підходу до збиття БПЛА, а також щодо встановлення заходів для протидії ризикам. Ці заходи є поступовими, починаючи від встановлення місця та ідентифікації до спроб контакту, перехоплення та попереджувальних пострілів.

Натомість безпілотники можуть бути знищені тільки в тому разі, якщо вони здійснять атаку або агресивно відреагують на перехоплення.