У Румунії радар зафіксував сигнали дронів, підіймали винищувачі
У Румунії ввечері 23 жовтня радар зафіксував сигнали двох безпілотників, які порушили повітряний простір країни: у небо підіймали винищувачі F-16
Про це інформує Reuters.
Міноборони Румунії повідомило, що радіолокаційні системи зафіксували два окремі сигнали, ймовірно, від безпілотників, які порушили повітряний простір країни. Сигнали фіксували з різницею в менш ніж одну годину над південно-східними повітами Констанца і Тульча. Один з них межує з Україною через річку Дунай.
Для спостереження над об'єктами у небо підіймали два винищувачі F-16. Однак літаки не змогли встановити з ними візуального контакту. Згодом радари втратили сигнал.
- У ніч на суботу, 19 жовтня, Румунія підіймала авіацію через порушення її кордону невеликою повітряною ціллю.
- Актуальне
- Важливе