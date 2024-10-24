У Румунії радар зафіксував сигнали дронів, підіймали винищувачі

Про це інформує Reuters.

Міноборони Румунії повідомило, що радіолокаційні системи зафіксували два окремі сигнали, ймовірно, від безпілотників, які порушили повітряний простір країни. Сигнали фіксували з різницею в менш ніж одну годину над південно-східними повітами Констанца і Тульча. Один з них межує з Україною через річку Дунай.

Для спостереження над об'єктами у небо підіймали два винищувачі F-16. Однак літаки не змогли встановити з ними візуального контакту. Згодом радари втратили сигнал.