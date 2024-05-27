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Бачимо всі сили та засоби ворога у Білгородській області РФ: заступник командира батальйону ударних БпАК Маляревич з Харківського напрямку

27 травня, 2024 понедiлок
08:48
Війна з Росією

Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБР, зазначив, що треба добиватися дозволу від партнерів завдавати ударів по військових цілях на території РФ, бо без знищення тилів противника складно його зупиняти та повертати наші території

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми бачимо все, що відбувається у Білгородській області. Бачимо всі ворожі пускові установки, всю їхню артилерію, всі угруповання, які там рухаються. Бачимо 14 систем "Панцирь", якими противник захистив свої установки, щоб ми не могли українськими дронами до них долетіти. Саме тому з першого дня перебування на Харківщині зрозуміло, що треба достукатися до наших американських друзів, щоб дозволили уражати тими ж ATACMS військові цілі на території РФ", - підкреслив заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБР.

За його словами, всі про це вже говорять, а вчора, 26 травня, приїздили американці у Харків, знімали відео біля "Епіцентру" та друкарні й говорили також, що треба бити по військових цілях на території Росії.

"Тут складна ситуація, тому що Харків близько до кордону з РФ, і противник, пройшовши 7-8 км, знову повертається до себе на територію, перегруповується і нові ворожі сили йдуть знову. Ми тільки артилерією та дронами можемо трохи їх дістати у деяких місцях. Однак дрони не можуть пройти 14 "панцирів", бо це треба дуже багато дронів, щоб повністю вибити всі їхні ракетні запаси до "панцирів", а потім вже влучати. Тут треба серйозніше озброєння – високоточні ракети. Думаю, що рано чи пізно це питання буде вирішено і тоді тут ситуація зміниться. Наразі без знищення ворожих тилів ми не зможемо зупинити ворога і відбити наші території", - резюмував Олесь Маляревич.

  • Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що станом на вечір 26 травня найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках. Російська армія штурмує позиції ЗСУ і зазнає великих втрат
Теги:
Україна
Росія
зброя
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Білгород
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