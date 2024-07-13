Беріть співвідношення один до трьох: військовий експерт Козій про безповоротні втрати з боку України

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Щодо безповоротних втрат з нашого боку, беріть співвідношення один до трьох. І тут ви не дуже сильно будете помилятися. Якщо ми показуємо, що знищили 600 тис. ворожого особового складу, то робіть це дуже просто через співвідношення один до трьох. На мою думку, це достатнє співвідношення на поточний час", - зауважив військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва.

Ігор Козій додав, що під час проведення так званого контрнаступу, непідготовленого контрнаступу, і це генерал Залужний повинен прийняти, то ми повинні чітко зрозуміти, що наші втрати могли бути трошки більші.