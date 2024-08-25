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"Без поліпшення ситуації": у Ростовській області 8-му добу горить нафтобаза

Катерина Єсікова
25 серпня, 2024 неділя
21:54
Війна з Росією Нафтобаза у Ростовській області

У Пролетарську Ростовської області Росії триває пожежа на нафтобазі, яка виникла 18 серпня після атаки безпілотників

Зміст

Про це повідомляє радіо "Свобода".

На супутникових знімках видно, що на нафтобазі у Ростовській області все ще немає видимих поліпшень ситуації.

"На фото, зробленому в неділю об 11:19 (за місцевим часом), можна побачити, що дим поширюється як мінімум від 3 основних вогнищ пожежі", - йдеться у повідомленні.

  • У ніч проти неділі, 18 серпня, росіяни заявили про збиття БПЛА над трьома регіонами. У Ростовській області під атакою Сил оборони опинився комбінат "Кавказ", де окупанти зберігали нафтопродукти.
Теги:
Україна
Росія
нафта
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