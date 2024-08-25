"Без поліпшення ситуації": у Ростовській області 8-му добу горить нафтобаза

Про це повідомляє радіо "Свобода".

На супутникових знімках видно, що на нафтобазі у Ростовській області все ще немає видимих поліпшень ситуації.

"На фото, зробленому в неділю об 11:19 (за місцевим часом), можна побачити, що дим поширюється як мінімум від 3 основних вогнищ пожежі", - йдеться у повідомленні.