"Без поліпшення ситуації": у Ростовській області 8-му добу горить нафтобаза
У Пролетарську Ростовської області Росії триває пожежа на нафтобазі, яка виникла 18 серпня після атаки безпілотників
Про це повідомляє радіо "Свобода".
На супутникових знімках видно, що на нафтобазі у Ростовській області все ще немає видимих поліпшень ситуації.
"На фото, зробленому в неділю об 11:19 (за місцевим часом), можна побачити, що дим поширюється як мінімум від 3 основних вогнищ пожежі", - йдеться у повідомленні.
- У ніч проти неділі, 18 серпня, росіяни заявили про збиття БПЛА над трьома регіонами. У Ростовській області під атакою Сил оборони опинився комбінат "Кавказ", де окупанти зберігали нафтопродукти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.52Продаж 46.22
- Актуальне
- Важливе