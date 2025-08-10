Безпілотник атакував НПЗ в Ухті на півночі Росії: які наслідки

Про це розповідає російське опозиційне медіа Astra.

"Щонайменше один безпілотник атакував підприємство ТОВ "ЛУКОЙЛ-Ухтанафтопереробка»"у Республіці Комі. Пробитий резервуар із паливом. За попередніми даними, загоряння немає. У районі НПЗ помічено поліцейські та пожежники, які перекрили дорогу та не пропускають місцевих мешканців. На місці пахне бензином", - розповідають журналісти.

На схід із міста Ухта — в районі НПЗ та в бік аеропорту — "даішники" нікого не випускають, а на в'їзд у місто із заходу — зупиняють автомобілі та перевіряють.

Безпосередньо в Ухті через гучномовці оголосили про безпілотну небезпеку та провели евакуацію ТРЦ "Ярмарок", який знаходиться неподалік від НПЗ.

Призначений Кремлем керівник Республіки Комі Ростислав Гольдштейн повідомив, що "постраждалих внаслідок падінь БПЛА немає", дрони пролітали над деякими підприємствами, звідки були евакуйовані працівники — він не уточнив, якими.

Росавіація на кілька годин припиняла діяльність аеропорту Ухти.

На сайті ТОВ "ЛУКОЙЛ-Ухтанафтопереробка" зазначено, що це велике підприємство з переробки нафти, розташоване у Північно-Західному федеральному окрузі, найстаріший у галузі нафтопереробний завод Росії. Є 100% дочірньою структурою ПАТ "ЛУКОЙЛ". На підприємстві виробляють, зокрема, бензин та дизельне пальне. Потужності заводу дозволяють переробляти, за різними даними, від 4 до 6 млн тонн нафти на рік.

Відстань від українського кордону до Ухти становить приблизно 1700 км.