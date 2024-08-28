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Безпілотники, наземні роботизовані комплекси, стрілецька зброя та боєприпаси: в Міноборони розповіли про нове озброєння України

Дар'я Куркіна
28 серпня, 2024 середа
17:11
Війна з Росією зсу артилерія

За час повномасштабного вторгнення РФ Україна збільшила виробництво озброєння й техніки, зокрема, освоїла випуск нових її зразків - високотехнологічної зброї

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Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Сергій в колонці для Укрінформу.

За його словами, українці зараз виготовляють, зокрема, боєприпаси, засоби РЕБ, БПАК (безпілотні авіаційні комплекси), НРК (наземні роботизовані комплекси), бронемашини, самохідну артилерію, спецтехніку, стрілецьку зброю. Сергій підкреслив, що деякі зразки озброєння від нашої держави є "унікальними за характеристиками, і це доведено результативним застосуванням у бойових умовах".

"У 2022-му було допущено до експлуатації лише кілька десятків нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. У 2023 – понад дві сотні! А за неповних 8 місяців 2024-го Міноборони кодифікувало, допустило до експлуатації у ЗСУ вдвічі більше новинок ОВТ ніж за весь минулий рік. Йдеться саме про зразки українського виробництва. Оцінюючи розвиток вітчизняної "оборонки" за 2,5 року широкомасштабної російської агресії, справедливо говорити про значне збільшення обсягів виробництва озброєння та техніки за достатньо широкою номенклатурою. А також, що надважливо, про освоєння випуску нових зразків ОВТ! Наголошую, йдеться про виробництво високотехнологічної зброї", - повідомив заступник глави Міноборони.

Також він наголосив, що українські виробники активно працюють над інноваційними проєктами, додавши, що роботизовані опорні пункти стануть асиметричною відповіддю ЗСУ на кількісну перевагу РФ у живій силі та техніці.

"Від початку широкомасштабного вторгнення спроможності української "оборонки" зросли у рази. Це факт. Багато країн досягають таких цілей довгими роками. До прикладу, якщо говорити про виробництво безпілотників, технологічну зброю, що знищує російську техніку за мільйони доларів - на землі, у воді та небі. Які б’ють по військових об’єктах агресора у його глибокому тилу, або про ті, які потопили десятки кораблів Чорноморського флоту. Або про нові засоби ураження, протитанкове озброєння, снайперські гвинтівки, які вражають цілі на рекордних дистанціях", - зазначив Сергій.

Водночас він додав, що Сили оборони мають "величезні" потреби у техніці та зброї, тому розвиток вітчизняного ОПК - пріоритет.

"Для його виконання ми стимулюємо розвиток вітчизняної "оборонки". Ми створюємо сприятливі умови для вітчизняних виробників ОВТ. Так, термін кодифікації (допущення нового зразка до постачання у війська) скорочено до 10 днів. Крім того, ми пропонуємо виробникам безкоштовно випробовувати свої вироби на військових полігонах ще на ранніх стадіях виробництва. Йдеться про проєкт під назвою "залізний полігон", - пояснив заступник міністра.

Сергій уточнив, що цей проєкт - відкритий полігон, який має все необхідне для випробувань різних типів військових виробів. За його словами, зброярі отримуватимуть необхідну допомогу військових, науковців та зворотній звʼязок щодо потреб озброєння й техніки, і які характеристики їм потрібні.

"Така практика допоможе у рази скоротити шлях від конструкторського задуму до постачання нового зразка озброєння ЗСУ", - підсумував він.

  • 24 серпня президент Володимир Зеленський на урочистостях з нагоди Дня Незалежності оголосив про появу нової української зброї. Україна вперше вдарила по Росії своєю новою ракетою "Паляниця". 
  • 27 серпня Зеленський заявив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва.

Теги:
Україна
Росія
зброя
Міністерство оборони
військові
Технології
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
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