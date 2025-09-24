Безпілотники СБУ вдруге за тиждень вдарили по НПЗ в Башкортостані за 1400 км від України, — ЗМІ

Про це з посиланням на власні джерела в СБУ повідомили hromadske, "Суспільне" та "Українська правда".

Унаслідок декількох влучань безпілотників на території заводу виникла пожежа, у повітрі зафіксували стовп чорного диму.

"СБУ продовжує завдавати прицільних дипстрайків по об’єктах, які фінансують війну проти нашої держави. Сезон "бавовни" на російських НПЗ в самому розпалі. Країна-бензоколонка повинна остаточно усвідомити, що агресія проти України обходиться їй дуже дорого", — заявив співрозмовник hromadske.

Джерело "Суспільного" зазначило, що внаслідок декількох влучань безпілотників СБУ на території заводу виникла пожежа. Місцева влада пише, що наразі з’ясовує ступінь пошкоджень.

Уранці 24 вересня глава Башкортостану Радій Хабіров повідомляв про дронову атаку на цей НПЗ. За його словами, на місці працюють усі екстрені служби, а також "вживають заходів щодо гасіння пожежі".

Голова адміністрації міста Салават Марат Загідуллін заявив, що постраждалих та жертв унаслідок цієї атаки немає, усі показники екологічної безпеки у місті перебувають у межах норми.

"Газпром Нафтохім Салават" — один із найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Він виробляє 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного пального, мазуту, бітуму та поліетиленів.