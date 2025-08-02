Безправ'я, залякування і постійні втрати: у війську РФ на ТОТ України спостерігається масове дезертирство серед примусово мобілізованих українців
У 247-му десантно-штурмовому полку, що базується на тимчасово окупованій Запорізькій області, фіксується масове самовільне залишення частини. Особливо це стосується одного із батальйонів
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Там зазначають, що причини дезертирства очевидні: примусово мобілізовані українці із Херсонської, Запорізької областей та Криму не хочуть воювати проти своєї країни.
"Безправ'я, некомпетентність командування, відмова реєструвати рапорти, залякування та постійні втрати на фронті лише посилюють бажання втекти", - додають партизани.
За їхніми даними, військовослужбовці також часто потрапляють до списків дезертирів навіть після поранення просто тому, що їх втрачають за документами після відправлення до шпиталю. Медики не уточнюють, де саме перебуває боєць, а офіцери списують на втечу.
"Це система, де помилка смертельна, а правда незручна. Але є вихід. "Атеш" закликає всіх військовослужбовців РФ: рятуйте себе, не ставайте паливом для чужої війни. Ухиляйтеся, подавайте рапорти, зникайте, переходьте на бік опору", - наголошують у партизанському русі.
- Раніше повідомлялося, що у Росії з початку повномасштабної війни до судів надійшло понад 20 тис. справ про відмову від служби. При цьому 17,7 тис. фігурантам уже оголосили вироки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.99
- EUR Купівля 47.62Продаж 48.47
- Актуальне
- Важливе