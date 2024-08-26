"Більше нашого контролю та обмінного фонду": Зеленський про стан операції на Курщині
Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, що за добу українські військові здобули більше контролю у Курській області та поповнили обмінний фонд
Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
За словами президента, Україна готує відповідь на масований обстріл 26 серпня для Росії.
"Сьогодні почав цей день з окремої тривалої розмови з Головкомом Сирським: і щодо відбиття цього ракетного удару – детально, і щодо нашої відповіді Росії – ми готуємо, і щодо застосування F-16, і щодо операції в Курській області – продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є чергове поповнення обмінного фонду", - розповів Зеленський.
Головком також доповів йому щодо ситуації на фронті на Донеччині. Покровський напрямок наразі найважчий, там найбільше російських штурмів,зауважив президент. Також Времівський напрямок, Торецький, Курахівський.
"Є рішення щодо посилення наших позицій. Я дякую кожному солдату, командиру, кожному підрозділу, які роблять усе, щоб знищити якнайбільше ворожої сили", - сказав Володимир Зеленський.
- Раніше, ввечері 25 серпня, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що РФ, ймовірно, продовжує перекидати сили з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні на лінію фронту в Курській області.
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