Більше третини виборців Фіцо бажають перемоги Росії у війні проти України, - Ipsos

Про це повідомляє Denník N з посиланням на опитування агентства Ipsos для незалежної організації Central European Digital Media Observatory (CEDMO).

Приблизно 40% словаків хочуть, щоб конфлікт в Україні завершився "тимчасовим миром без перемоги однієї зі сторін".

Водночас 33% громадян Словаччини хочуть перемоги Україні, 14% вітали б перемогу Росії, а ще 14% респондентів відповіли на питання, що не знають або що їм байдуже.

Результати опитування показують, що перемоги Росії найбільше бажають виборці найсильнішої урядової партії прем'єр-міністра Роберта Фіцо Smer-SD - майже 35% опитаних.

Лише 5% виборців партії Smer бажають перемоги Україні, а 34% виборців позапарламентського руху "Республіка", який був створений у 2021 році шляхом відколу від Народної партії "Наша Словаччина" Мар'яна Котлеби, хочуть перемоги Росії.

Однак лише 5% опитаних виборців другої за силою урядової партії "Голос" бажають перемоги Росії. Понад 25% прихильників "Голосу" бажають перемоги Україні.

Близько 19% виборців Словацької національної партії (SNS) хочуть перемоги Росії. Серед виборців SNS переважає відповідь "тимчасовий мир без перемоги однієї зі сторін".

Серед опозиційних партій менше відсотка виборців партії "Прогресивна Словаччина" (PS) Міхала Шимечки і лише 5 зі 100 виборців партії "Свобода і солідарність" (SaS) хочуть перемоги Росії.

Загалом 77% виборців PS і 55% виборців SaS хочуть перемоги України. Так само мінімальна кількість прихильників перемоги Росії серед виборців руху "Словаччина" експрем'єр-міністра Ігоря Матовича.

Зазначається, що частка людей у Словаччині, які бажають перемоги Росії, зростає з віком респондентів.

"У віці від 16 до 24 років вона становила незначні чотири відсотки, у випадку найстаршого покоління 65 плюс – до 20 відсотків", – пише видання.

Перемоги України бажають 43% наймолодших респондентів і лише 27% респондентів найстаршої вікової групи.

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