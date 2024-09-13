Більшість кораблів покинули кримські порти, - "Атеш"

Про це повідомляє Telegram-канал руху спротиву "Атеш".

Нещодавно партизани розвідали узбережжя Севастополя.

"Бухти майже порожні, більшість кораблів покинули кримські порти й лише зрідка з'являються у місцевих водах. Попри це, берегову охорону посилено військовими катерами, які ведуть цілодобове патрулювання, активно відстежуючи можливу появу безекіпажних катерів у прибережних водах. Замість систем ППО на кораблях активно розвертаються мобільні РЛС для захисту по всьому півострову, які також розкриваються нашими агентами", - пише "Атеш".

Агенти наголошують, що вони постійно моніторять ситуацію у Криму, а система захисту окупаційних військ втрачає свою ефективність, зокрема і через роботу "Атеш".