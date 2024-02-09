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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Більшість російської зброї є переоціненою, - заступник гендиректора компанії MilTech

9 лютого, 2024 п'ятниця
13:25
Війна з Росією

Заступник генерального директора компанії MilTech авіаексперт Анатолій Храпчинський зазначив, що росіяни мають багато засобів РЕБ, але вони не є ефективними проти FPV-дронів

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді Україна має багато можливостей. Ми маємо доступ до цікавіших ринків, де ми можемо закуповувати комплектуючі. Росіяни виявилися набагато спритніші, користуючись доступом до іранських майданчиків, вони й далі обходять санкції. Тобто в них теж є можливості отримувати високотехнологічні речі. Але зауважу, що більшість російської зброї переоцінена. Наприклад, аеробалістична ракета "Кинджал", яка не відповідає своїм тактико-технічним характеристикам", - зауважив Храпчинський.

За словами заступника генерального директора компанії MilTech, росіяни мають багато засобів РЕБ, але вони не є ефективними проти FPV-дронів.

"Росія активно розвивала засоби радіоелектронної боротьби, створюючи великі станції на шасі й КамАЗах. А це недоречно з урахуванням тих викликів, які наразі існують. Тобто від FPV-дронів, дронів зі скидами, ударних дронів російські станції не є ефективними. Тому, що потрібні мобільні оперативно-тактичні рішення. Невеликі засоби, які можна поставити на броню або поряд з окопом, захищаючи ділянку від удару дронів. Ми бачимо, як наші FPV-дрони ефективно знищують ворожі станції РЕБ", - додав Храпчинський.

  • 13 листопада 2023 року Сили оборони України знищили російську мобільну систему радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ".
  • 30 листопада стало відомо, що українські компанії виготовляють щомісяця близько 50 тис. FPV-дронів, це лише 10-15% від потреб армії. У цей час росіяни виробляють у шість разів більше "пташок"
  • Президент Зеленський на підсумковій конференції 19 грудня заявив, що Україна наступного року виготовить 1 млн дронів.
  • 2 січня військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв розповів про перевагу Сил оборони над окупантами у кількості та ефективності застосування FPV-дронів.
Теги:
Новини
зброя
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
втрати окупантів
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