Більшість російської зброї є переоціненою, - заступник гендиректора компанії MilTech
Заступник генерального директора компанії MilTech авіаексперт Анатолій Храпчинський зазначив, що росіяни мають багато засобів РЕБ, але вони не є ефективними проти FPV-дронів
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Насправді Україна має багато можливостей. Ми маємо доступ до цікавіших ринків, де ми можемо закуповувати комплектуючі. Росіяни виявилися набагато спритніші, користуючись доступом до іранських майданчиків, вони й далі обходять санкції. Тобто в них теж є можливості отримувати високотехнологічні речі. Але зауважу, що більшість російської зброї переоцінена. Наприклад, аеробалістична ракета "Кинджал", яка не відповідає своїм тактико-технічним характеристикам", - зауважив Храпчинський.
За словами заступника генерального директора компанії MilTech, росіяни мають багато засобів РЕБ, але вони не є ефективними проти FPV-дронів.
"Росія активно розвивала засоби радіоелектронної боротьби, створюючи великі станції на шасі й КамАЗах. А це недоречно з урахуванням тих викликів, які наразі існують. Тобто від FPV-дронів, дронів зі скидами, ударних дронів російські станції не є ефективними. Тому, що потрібні мобільні оперативно-тактичні рішення. Невеликі засоби, які можна поставити на броню або поряд з окопом, захищаючи ділянку від удару дронів. Ми бачимо, як наші FPV-дрони ефективно знищують ворожі станції РЕБ", - додав Храпчинський.
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