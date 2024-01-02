Сили оборони переважають противника в застосовуванні FPV дронів на Горлівському напрямку, - військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв
Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, що Сили оборони значно переважають окупантів у кількості та ефективності застосування FPV дронів на Горлівському напрямку
Про це він повідомив в етері Еспресо
"Я завжди говорив, що ми маємо серйозну перевагу з противником у кількості FPV дронів. Також варто наголосити на професійності наших пілотів, де ми також переважаємо нашого ворога. Зокрема, на Горлівському напрямку ця перевага зберігається", - повідомив Ієвлєв.
Військовослужбовець також розповів про ситуацію з застосуванням FPV дронів на Авдіївському напрямку
"Що стосується Авдіївського напрямку, то тут ворог, на жаль, не поступається нам у застосуванні FPV дронів. Зокрема, можу точно сказати про Степове. Втім, щодо професійності застосування FPV дронів не можу нічого повідомити. Наші хлопці дуже ефективно застосовують дрони. Працюють на відстанях від 2 до 10 км. Головною невдачею може бути те, що дрон може впасти десь в полі й зірватись. Тому біля Авдіївки ворог теж дуже активно намагається застосовувати FPV дрони", - додав він.
- 30 листопада стало відомо, що українські компанії виготовляють щомісяця близько 50 тис. FPV-дронів, це лише 10-15% від потреб армії. У цей час росіяни виробляють у шість разів більше "пташок"
- Президент Зеленський на підсумковій конференції 19 грудня заявив, що Україна наступного року виготовить 1 млн дронів.
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