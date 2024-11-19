Біля будівлі Єврокомісії підняли прапор України до 1000-го дня повномасштабного вторгнення РФ
До тисячного дня повномасштабного російського вторгнення біля будівлі Європейської комісії підняли український прапор
Про це повідомили в Єврокомісії.
"Сьогодні український прапор майорить високо над будівлею нашого головного офісу. 1000 днів мужності. 1000 днів солідарності ЄС", - йдеться в повідомленні.
Читайте також: 1000 днів війни: найболючіші втрати, головні перемоги та що може чекати українців попереду
- Країни G7 до тисячного дня повномасштабного російського вторгнення оприлюднили спільну заяву на підтримку України.
- Актуальне
- Важливе