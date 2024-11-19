Біля будівлі Єврокомісії підняли прапор України до 1000-го дня повномасштабного вторгнення РФ

Про це повідомили в Єврокомісії.

"Сьогодні український прапор майорить високо над будівлею нашого головного офісу. 1000 днів мужності. 1000 днів солідарності ЄС", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: 1000 днів війни: найболючіші втрати, головні перемоги та що може чекати українців попереду

Today, the ???????? Ukrainian flag flies high in front of our headquarter.



1000 days of courage.

1000 days of EU solidarity.



We #StandWithUkraine. Always. ???????? pic.twitter.com/c7kzWWdwMP — European Commission (@EU_Commission) November 19, 2024