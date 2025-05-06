Біжимо заради Незламних: 5 тис. бігунів узяли участь у благодійному напівмарафоні від Нової пошти у Львові

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

3 травня були дитячі забіги на 100 і 500 метрів. Свої перші дистанції подолали майже 700 дітей. У неділю пройшли забіги на дорослі дистанції: 1, 5, 10, 21 км і командна пʼятірка. Наймолодшому учаснику півмарафону — 4 місяці, найстаршому — 78 років.

Організатори заходу — Нова пошта спільно з NewRun — приділили особливу увагу доступності й забезпечили безбар’єрність простору в стартовому містечку та на дистанціях. Зокрема, на локації працювали перекладачі жестової мови, адаптовано роздягальню для людей на кріслах колісних, розміщено пандуси у всіх необхідних місцях, годівнички й поїлки для чотирилапих учасників, місце для піклування про немовлят. Також замість звуку стартового пістолета у Львові вперше прозвучав новий сигнал – "Старт без пострілу". Його розробила Нова пошта спільно з міжнародними експертами з ПТСР, щоб не викликати стресу в людей, які пережили збройне насилля.

"Наші марафони – для всіх. Для професійних бігунів і аматорів, для тих, хто біжить разом із домашніми улюбленцями або з малюками у візочках, для ветеранів на протезах чи на кріслах колісних, для людей із ментальними порушеннями тощо. Ми прагнемо, щоб наші заходи об’єднували українців. Минулого року ми провели перший безбар’єрний марафон у Києві, а сьогодні продовжуємо цю традицію у Львові", - сказала журналістам Інна Поперешнюк, співзасновниця Нової пошти.

До заходу долучилися як професійні бігуни, так і відомі інфлюенсери.

Цьогоріч з усіх бігових подій організатори планують зібрати 7 млн грн на безбарʼєрні проєкти, медичне обладнання, розхідники та протезування пацієнтів Центру UNBROKEN.

З реєстраційних внесків на львівський напівмарафон уже зібрано 1,65 млн грн, ще 550 тис. задонатили українці через платформу Dobro.ua.

У межах напівмарафону відбувся спеціальний "Забіг підтримки". Цей символічний 1 км присвячений кожному, хто вчиться знову робити перші кроки й повертається до активного життя. Його очолили самі пацієнти та представники центру — понад 100 людей, які проходять лікування та відновлення після важких травм, отриманих унаслідок війни.

"Рік тому я не міг уявити, що знову зможу бігати. Але завдяки підтримці, протезуванню і власному бажанню — це стало можливим. Це не просто забіг. Це — мій особистий виклик і перемога", — каже 36-річний Олександр, який до війни був професійним танцюристом.

Ще одним дебютантом став Микола Шот — ветеран, який утратив на війні всі кінцівки, який за кілька днів до події отримав бігові стопи.

"Це мій перший забіг — і перший крок до великої мрії. Далі — Паралімпійські ігри. Хочу показати всьому світу, що навіть після найважчих втрат ми здатні не просто вижити, а жити на повну", — ділиться Микола.

Були й ветерани, які пробігли повну дистанцію 21 км — Ольгерд Сєров та Іван Дрозд. Обидва бігуни також утратили кінцівки під час бойових дій.

"Цьогорічний напівмарафон довів: біг здатен об’єднувати серця й долати найскладніші виклики. Ми надзвичайно вдячні кожному учаснику, волонтерам і нашим партнерам за підтримку та віру в цю ідею. Разом ми не лише долаємо кілометри — ми підтримуємо незламних, надихаємо на відновлення та даруємо надію. До зустрічі на наступних стартах — біжімо вперед, незважаючи ні на що!" — говорить Оксана Сученко, директорка компанії NewRun.

Збір коштів триває на благодійній платформі dobro.ua в межах проєкту "Львів напівмарафон: БІЖИМО ЗАРАДИ НЕЗЛАМНИХ".