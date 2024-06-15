Близько 20% українців готові відмовитися від членства в НАТО в обмін на припинення війни, - директор КМІС

Про це розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький в етері телеканалу "Еспресо".

"Ця цифра доволі стабільна за останні декілька років. Українці стають більш критичними до цих інституцій, але не відмовляються від цієї мети, розуміючи що тільки НАТО і ЄС є безпечним майбутнім для нас і наших дітей. Водночас щодо готовності поступитися, лише близько 20% українців готові відмовитися від членства України в НАТО в обмін на припинення війни. У випадку з Європейським Союзом показник ще нижчий", - повідомив він.

Навіть відмова від членства в НАТО не буде передбачати отримання хоча б певних інших гарантій, яким пересічні українці довірять каже Грушецький.

"На жаль, є два неприємних досвіди. Перший - Будапештський меморандум. Українці це пам'ятають і зараз згадують. Хоча за опитуванням у 90-х роках, українці загалом нормально ставилися до ядерного роззброєння України на той момент. Другий момент - це Мінські домовленості. Люди пам'ятають, що де-факто Україна відмовилася від частини територій, відклала на майбутнє їх визволення в обмін на припинення війни. Ми отримали вторгнення і ще більше жертв і руйнацій", - додав він.