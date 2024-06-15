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Головна Війна з Росією Близько 20% українців готові відмовитися від членства в НАТО в обмін на припинення війни, - директор КМІС
Ексклюзив

Близько 20% українців готові відмовитися від членства в НАТО в обмін на припинення війни, - директор КМІС

15 червня, 2024 субота
12:35
Війна з Росією Україна НАТО

Зараз близько 80% українців підтримують вступ до НАТО, залежно від формулювання запитання, і близько 90% підтримують вступ до ЄС

Зміст

Про це розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький в етері телеканалу "Еспресо".

"Ця цифра доволі стабільна за останні декілька років. Українці стають більш критичними до цих інституцій, але не відмовляються від цієї мети, розуміючи що тільки НАТО і ЄС є безпечним майбутнім для нас і наших дітей. Водночас щодо готовності поступитися, лише близько 20% українців готові відмовитися від членства України в НАТО в обмін на припинення війни. У випадку з Європейським Союзом показник ще нижчий", - повідомив він.

Навіть відмова від членства в НАТО не буде передбачати отримання хоча б певних інших гарантій, яким пересічні українці довірять каже Грушецький.

"На жаль, є два неприємних досвіди. Перший - Будапештський меморандум. Українці це пам'ятають і зараз згадують. Хоча за опитуванням у 90-х роках, українці загалом нормально ставилися до ядерного роззброєння України на той момент. Другий момент - це Мінські домовленості. Люди пам'ятають, що де-факто Україна відмовилася від частини територій, відклала на майбутнє їх визволення в обмін на припинення війни. Ми отримали вторгнення і ще більше жертв і руйнацій", - додав він.

  • Нещодавно Президент США Джо Байден заявив, що для досягнення миру Україні не обов'язково потрібно ставати країною-членом НАТО.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
ЄС
Будапештський меморандум
НАТО
Мінські угоди
членство в ЄС
Світ про Україну
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