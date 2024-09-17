Близько 40% людей, яких звільнили з полону РФ, вважалися зниклими безвісти, - Лубінець
Близько 40% людей, яких вдалося звільнити з полону росіян, мали статус зниклих безвісти за особливих обставин і не були підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець на зустрічі з рідними військовополонених та зниклих безвісти.
"Для нас немає юридичної відмінності між ними (зниклими безвісти, - ред.) та тими, хто має статус військовополонених: близько 40% повернутих з полону – це особи, які мали статус зниклих безвісти за особливих обставин і не були підтверджені МКЧХ", - наголосив омбудсмен.
Також Лубінець відповів на зустрічі на запитання стосовно взаємодії держструктур щодо ДНК-експертиз, репатріації тіл та виплат для родин загиблих українських воїнів.
"Ми щоденно докладаємо всіх зусиль, щоб повернути кожного і кожну! Не забуваймо, що агресор порушує закони і звичаї війни, Женевські конвенції й міжнародне гуманітарне право", - підкреслив уповноважений ВР з прав людини.
- У суботу, 14 вересня, відбувся обмін полоненими, у межах якого 103 українські військові повернулися додому. Серед звільнених, зокрема, 23 військові "Азову".
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