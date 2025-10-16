Близько 90 країн світу купують у РФ вкрадене українське зерно, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Марчук
Росія змішує вкрадене українське зерно з російським, підробляє документи та експортує як власну продовольчу групу товарів
Про це в етері Еспресо розповів Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.
"На сьогодні ми констатуємо, що, на жаль, близько 20% території аграрних земель знаходяться в тимчасовій окупації. Щороку ми втрачаємо приблизно 3-4 млн тонн зернових олійних культур, які можна було б отримувати з цього регіону. Це обчислюється втратами вже в мільярди доларів, враховуючи експортний потенціал, який можна було б здійснити за рахунок зібраного врожаю", - прокоментував Марчук..
За його словами, Росія вдається до будь-яких маніпуляцій не тільки в війні, але і на експортних зовнішніх ринках. Країна-агресорка змішує крадене українське зерно з російським, тому що ніяких заборон на експорт російського зерна немає. Відповідно, робляться підробні накладні документи і фактично зерно реалізується в межах світу, як російська продовольча група товарів. Цим не нехтують політичні та економічні союзники РФ, наприклад, які є в Африці.
"Близько 90 країн світу на сьогоднішній день купують зерно, яке було вкрадене з території України. Тому цей факт ми, як держава, маємо сьогодні фіксувати за допомогою наших міжнародних партнерів. Через моніторингові супутникові системи ми бачимо, як вивозиться зерно на порти тимчасово окупованого Криму, як ті кораблі заходять в іноземні порти, і це все фіксується. Наші партнери застосовують санкції до країн, які купують крадене українське зерно, але в основу мають лягти супроводжуючі документи, які після нашої перемоги будуть документальним підтвердженням в судах для виплати втрат і репарацій, які зазнала Україна через дії ворога. І, відповідно, щоб держава мала можливість потім це компенсувати аграріям", - зауважив експерт.
- 1 жовтня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко опублікував відео, на якому російські воєнні катери проводять судна з викраденим українським зерном та вугіллям під Керченським мостом.
- Біла Церква
