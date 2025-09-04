Бої на території Дніпропетровської області не є випадковими, - полковник запасу ЗСУ Селезньов

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, речник

Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов.

"Ще в травні минулого року кремлівський диктатор Путін визначив чітке завдання для власної армії – створити так звані буферні зони на тих територіях нашої країни, що межують із РФ. Тоді йшлося про території Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Але якщо ми подивимося на нову редакцію російської конституції, згідно з якою Херсонщина та Запорізька область, так само як і Луганська та Донецька області, є складовою частиною РФ, - принаймні про це марить Путін та його оточення", – зазначив Селезньов.

За словами військового експерта, за російською логікою РФ має створити санітарну зону на територіях тих областей, що межують із регіонами України, які Росія вважає своєю частиною. Тож очевидно, що бої на території Дніпропетровської області не є випадковими.

"Ворог намагатиметься тиснути на наші рубежі та позиції, а в перспективі – на територію Миколаївської, можливо, Одеської області. Але, що б вони там не марили, ключовий фактор, який впливає на загальну ситуацію – це стійкість українського війська. А вона залежить напряму від ресурсної підтримки з боку як української оборонки, так і наших західних партнерів", – наголосив Селезньов.