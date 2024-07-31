Бої тривають на підступах до Торецька у Залізному та Північному, - співзасновник DeepState Роман Погорілий

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі лінія бойового зіткнення проходить на підступах до Торецька. Бої тривають у Залізному та Північному. Ворог намагається підібратися до Торецька, щоб зайти туди, використовуючи щільну забудову цих населених пунктів для приховування і закріплення. Робота з виявлення та знищення ворога є надзвичайно складною. Сили оборони працюють 24/7 дронами, артилерією, технікою", - наголосив Погорілий.

За словами співзасновника DeepState, у Північному та Залізному розташовано терикони, які ворог намагатиметься захопити для подальшого просування до Торецька. Тому що у місті є пункти спостереження та засоби ураження.

"Наразі інтенсивність обстрілів значно зросла через підтягнення додаткових сил та активну роботу артилерії та авіації противника. Вся агломерація навколо Торецька та саме місто піддається нищівним обстрілам, що робить утримання цих районів надзвичайно складним. Ворог застосовує тактику знищення всього на своєму шляху, щоб заходити на руїни та продовжувати рух", - пояснив Погорілий.

Співзасновник DeepState також додав, що ворог просунувся у Красногорівці на Курахівському напрямку, насичуючи місто особовим складом та продовжуючи рух у бік Георгіївки.