Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Борис Джонсон закликав дозволити Україні бити по військових базах у РФ

Борис Джонсон закликав дозволити Україні бити по військових базах у РФ

Дар'я Тарасова
9 вересня, 2025 вiвторок
16:38
Війна з Росією Борис Джонсон та Турель "Шабля"

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україна повинна отримати право завдавати ударів по військових базах у Росії, звідки здійснюються атаки на мирних жителів

Зміст

Про це Національна асоціація української оборонної промисловості (NAUDI) повідомила у facebook.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив на Українському форумі оборонних інновацій, що проводиться за підтримки Національної асоціації української оборонної промисловості.

"Президент Трамп сам цілком слушно наголошував: ми повинні дати українцям дозвіл застосовувати цю зброю по базах, які використовуються для вбивств їхніх цивільних, навіть якщо ці бази розташовані в Росії. Звісно, ми повинні це зробити. Чому росіяни можуть бити будь-де в Україні, а ми відмовляємо Україні у праві відповідати?", — зазначив Джонсон.

Він наголосив, що понад усе Україна потребує фінансової підтримки для розвитку власних оборонних спроможностей.

Експрем’єр Великої Британії підкреслив, що для припинення війни необхідно зняти стратегічну невизначеність і чітко показати кремлю, що Україна належить до західної системи безпеки.

"Ми повинні наочно показати своїми діями, що Україна зробила вибір на користь Заходу, і ми будемо підтримувати її у цьому прагненні. Саме тому ідея "коаліції охочих" така важлива. Розширюючи вже наявні формати співпраці, ми можемо колективно як Захід довести: Путін не вирішує, які іноземні країни можуть заходити в Україну для допомоги в обороні. Це вирішують самі українці", — вважає Джонсон.

Він продовжив, що майбутнє України — це питання ідентичності та вибору, а не території.
"Йдеться не про територію. Йдеться про долю. Йдеться про ідентичність. Україна обрала шлях на Захід, і ми повинні підтвердити цей вибір нашою присутністю в Україні, західними гарантіями безпеки і зробити очевидним, що вона йде до європейських і зрештою до натівських інституцій", — акцентував Джонсон.

Водночас колишній премʼєр сказав, що припинення вогню могло б стати виходом із ситуації, навіть якщо це означатиме заморожування конфлікту.

"Я думаю, що припинення вогню було б добрим рішенням, навіть якщо, на жаль, воно означатиме замороження конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту, залишивши Путіну де-факто контроль над значною частиною України. Це не буде компромісом у питаннях суверенітету. Це дало б йому вихід, а українці знали б, що фактично врятували свою країну і демократію. І все, що зараз потрібно, — щоб глобальні союзники України проявили бодай одну десяту частки тієї відваги, яку показують українці. Тоді ми зможемо завершити цю війну єдиним можливим шляхом — із вільною, суверенною та незалежною Україною", — додав Джонсон.

Після виступу українські ветерани подарували Борису Джонсону трофейний уламок "шахеда", яким російські війська атакували населені пункти України.

 

Теги:
Новини
Україна
політика
Борис Джонсон
Велика Британiя
Читайте також:
Автор Тетяна Яворська
8 вересня, 2025 понедiлок
Законопроєкти, які викликали хвилю дискусій і обурень: юристка пояснила, що може змінитись через нові покарання за СЗЧ і непокору командиру
Погода з Наталкою Діденко
Автор Ярослава Наумова
8 вересня, 2025 понедiлок
Тумани і серпанки: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні
Ту-95МС
Автор Юрій Мартинович
7 вересня, 2025 неділя
Стратегічна авіація РФ повторила долю Чорноморського флоту: що відомо про авіабазу "Українка", яка біля Китаю
Київ
+25.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.91
    Купівля 40.91
    Продаж 41.42
  • EUR
    Купівля 48.02
    Продаж 48.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
9 вересня
16:55
Оновлено
Росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій: більше 20 людей загинули
16:43
Огляд
протести в Непалі
Революція через ТікТок та Інстаграм: криваві заворушення в Непалі та що стало їх причиною. Пояснюємо
16:35
У Досі пролунали вибухи: ЗМІ пишуть, що Ізраїль атакував чиновників ХАМАС
16:17
Ексклюзив
судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для Владислави Молчанової
У ВАКС обирають запобіжний захід для співзасновниці Stolitsa Group Молчанової
16:09
Президентка Молдови Мая Санду
Молдова не переживе погрози Путіна, якщо не вступить у ЄС, - Санду
16:02
OPINION
Неспокійний Кавказ
15:53
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:35
Дональд Туск
Польща закриє кордони з Білоруссю через початок військових навчань "Захід-2025", - Туск
15:30
Питання вступу України до ЄС: доповідач Європарламенту Ґалер закликав припинити переслідування опозиції
15:07
Володимир Зеленський
Путін казав американцям, що захопить весь Донбас за 3-4 місяці, - Зеленський
14:40
ГУР оприлюднило понад 100 іноземних компонентів, виявлених у російських БПЛА та ракетах
14:26
Укрпошта змінить порядок виплати пенсій на прифронтових територіях після удару РФ по Яровій
14:02
OPINION
Поступово формується запит на повернення до системи правил
14:01
Усик на показі фільму "Незламний"
Усик відвідав у Торонто показ фільму "Незламний" з Двейном Джонсоном
13:59
єврокомісарка з питань розширення Марта Кос
Ударом по Кабміну Росія продемонструвала, що не хоче миру, - єврокомісарка Кос
13:39
Кая Каллас
ЄС розпочав роботу над зміною мандата, аби розгорнути місію з тренування військових в Україні, - Каллас
13:23
Ілля Забарний та Анатолій Трубін (праворуч), збірна України
Азербайджан - Україна: букмекери дали прогноз на матч відбору ЧС-2026
12:43
Оновлено
пожежа в будівлі парламенту Непалу
Премʼєр Непалу пішов у відставку на тлі багатотисячних мітингів проти заборони соцмереж, у Катманду палає будівля парламенту
12:27
Анонс
Погода з Наталкою Діденко
Сильні дощі у Карпатах: Наталка Діденко попереджає про погіршення погоди
12:24
на фото Денис Шмигаль
Команда Міноборони прибула в Лондон на засідання "Рамштайну": Шмигаль назвав ключові завдання
12:13
Мобілізація жінок
Уряд дозволив виробникам БПЛА різних типів бронювати співробітників
12:06
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Голова МЗС Італії вважає, що до Різдва перемир'я в Україні не настане
12:01
OPINION
Російська економіка увійшла у фазу "керованої деградації"
12:00
Ексклюзив
"Це була ініціатива військових": нардеп Федієнко прокоментував законопроєкт про повернення відповідальності за СЗЧ
11:40
новини Львівщини
У Пензі пролунали вибухи, які пошкодили дві труби магістрального нафтопроводу, - ЗМІ
11:19
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зростає через хмарність: ситуація в енергосистемі 9 вересня
10:58
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Це "джентльменська угода" між Міноборони та владою: Фурса щодо бронювання від мобілізації
10:57
Кароль Навроцький
Навроцький виступив проти членства України в НАТО та назвав "передчасними" дискусію щодо її вступу до ЄС. МЗС відреагувало
10:52
Сергій Ребров
Ребров залишив футболіста "Динамо" поза заявкою збірної України на гру з Азербайджаном
10:09
Прапор США
FT: США виходять із домовленостей з Європою про боротьбу з дезінформацією РФ, Китаю та Ірану
10:02
OPINION
Ринок праці: проблема у війні
09:58
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Зараз Лиман нагадує фільм жахів про апокаліпсис, - 63-тя ОМБр
09:53
Огляд
міжнародний огляд
Путін посилює обстріли після кожної розмови з Трампом, німецькі політики посварились через допомогу для України. Акценти світових ЗМІ 9 вересня
09:50
Ексклюзив
снаряди калібру 155 мм після виробничого процесу на заводі боєприпасів у Пенсільванії, США
Від ритму постачання боєприпасів залежатиме спроможність української артилерії тримати фронт, - експерт Самусь про виклик 2026 року
09:42
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 9 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:04
Грета Тунберг і Зеленський
У Середземному морі безпілотник атакував судно Грети Тунберг, яка прямувала до Гази
08:52
ППО
Сили оборони вночі ліквідували 60 з 84 "шахедів"
08:43
Анонс
Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе (в центрі) у матчі проти України
ЧС-2026: результати та розклад відбіркових матчів 9 вересня
08:30
Ексклюзив
Це вже не превентивний удар, а удар із метою послаблення ворожого наступу: Лакійчук про ураження заводу "Топаз" у Донецьку
08:06
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 195 боїв: росіяни здійснили 64 атаки на Покровському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV