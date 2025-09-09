Борис Джонсон закликав дозволити Україні бити по військових базах у РФ
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україна повинна отримати право завдавати ударів по військових базах у Росії, звідки здійснюються атаки на мирних жителів
Про це Національна асоціація української оборонної промисловості (NAUDI) повідомила у facebook.
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив на Українському форумі оборонних інновацій, що проводиться за підтримки Національної асоціації української оборонної промисловості.
"Президент Трамп сам цілком слушно наголошував: ми повинні дати українцям дозвіл застосовувати цю зброю по базах, які використовуються для вбивств їхніх цивільних, навіть якщо ці бази розташовані в Росії. Звісно, ми повинні це зробити. Чому росіяни можуть бити будь-де в Україні, а ми відмовляємо Україні у праві відповідати?", — зазначив Джонсон.
Він наголосив, що понад усе Україна потребує фінансової підтримки для розвитку власних оборонних спроможностей.
Експрем’єр Великої Британії підкреслив, що для припинення війни необхідно зняти стратегічну невизначеність і чітко показати кремлю, що Україна належить до західної системи безпеки.
"Ми повинні наочно показати своїми діями, що Україна зробила вибір на користь Заходу, і ми будемо підтримувати її у цьому прагненні. Саме тому ідея "коаліції охочих" така важлива. Розширюючи вже наявні формати співпраці, ми можемо колективно як Захід довести: Путін не вирішує, які іноземні країни можуть заходити в Україну для допомоги в обороні. Це вирішують самі українці", — вважає Джонсон.
Він продовжив, що майбутнє України — це питання ідентичності та вибору, а не території.
"Йдеться не про територію. Йдеться про долю. Йдеться про ідентичність. Україна обрала шлях на Захід, і ми повинні підтвердити цей вибір нашою присутністю в Україні, західними гарантіями безпеки і зробити очевидним, що вона йде до європейських і зрештою до натівських інституцій", — акцентував Джонсон.
Водночас колишній премʼєр сказав, що припинення вогню могло б стати виходом із ситуації, навіть якщо це означатиме заморожування конфлікту.
"Я думаю, що припинення вогню було б добрим рішенням, навіть якщо, на жаль, воно означатиме замороження конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту, залишивши Путіну де-факто контроль над значною частиною України. Це не буде компромісом у питаннях суверенітету. Це дало б йому вихід, а українці знали б, що фактично врятували свою країну і демократію. І все, що зараз потрібно, — щоб глобальні союзники України проявили бодай одну десяту частки тієї відваги, яку показують українці. Тоді ми зможемо завершити цю війну єдиним можливим шляхом — із вільною, суверенною та незалежною Україною", — додав Джонсон.
Після виступу українські ветерани подарували Борису Джонсону трофейний уламок "шахеда", яким російські війська атакували населені пункти України.
