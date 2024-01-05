Братчук розповів, які військові об'єкти були уражені в Криму

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Вчора в Криму був уражений командний пункт ворога. Є багато версій, кого там могли уразити, навіть чув відоме прізвище Герасимов. Це була б гарна новина, але думаю, що навряд чи це відповідає дійсності. Але те, що в цьому командному пункті було уражено кілька високопоставлених офіцерів або генералів російської окупаційної армії, то це справді. Щодо Уютного, то туди їхало багато швидких. Були влучання у військову частину російської окупаційної армії, де забезпечували зв'язок для систем ППО. Це та робота, яка відбувається постійно. Дійсно було дуже гучно. Гучно буде й надалі", - наголосив Братчук.

За словами речника Української добровольчої армії Південь, росіяни сказали, що відбулась найбільш масована атака на Крим з часів початку повномасштабного вторгнення.

"Продовжується планова робота ЗСУ, а саме демілітаризація тимчасово окупованого Криму. Знищуються саме системи ППО, вибивається логістика й інфраструктура, яка впливає на роботу окупаційної влади й діяльність окупаційної армії на території Криму й наших південних напрямків", - зауважив Братчук.