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У бригаді "Рубіж" розповіли, чому іноземні найманці РФ масово потрапляють у полон

23 липня, 2024 вiвторок
09:52
Війна з Росією

Командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш розповів, що ворог відправляє на фронт темношкірих найманців та людей індійського походження

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація достатньо напружена, ворог штурмує абсолютно з усіх напрямків з яких тільки може штурмувати, знаходить і шукає якісь методи, як можна просунути нашу лінію оборони. Надсилає величезну кількість резервів особового складу, до того ж не тільки росіян, а й вже безпосередньо найманців. Ми вже помічали й темношкірих, й індусів, й інших найманців, які готові за гроші знищувати нашу країну. Вони дійсно дуже активно проводять штурмові дії, але оборону тримає бригада "Рубіж" і в них об'єктивно нічого не вдається. Навіть ті маленькі досягнення, які в них є коштують абсолютно неймовірних зусиль з величезною втратою особового складу. Коефіцієнт корисної дії при цьому абсолютно мінімальний", - пояснив військовий.

За його словами, ворожі найманці не вміють воювати та не мають комунікації й підрозділах, адже не розуміють мови.

"Буває таке, умовно кажучи, якомусь індусу говорять: іди туди, там є бліндаж. Він іде аж до наших позицій. Тому що вони не розуміють російську мову, не розуміють одне одного. Це просто черговий обман. Я більш ніж впевнений, що цим найманцям обіцяли значно кращі умови, кращі місця, їх просто відсилають на м'ясо, на смерть, де вони абсолютно не знають що їм робити, тому просто сидять під обстрілами. Найкращий варіант, звісно, щоб жоден з представників інших народностей не йшов воювати за цей кривавий російський імперіалістичний режим", - ділиться командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж".

Отченаш розповів, що ці найманці потрапляють в український полон і тут вже з ними спілкуються англійською, перекладачем та навіть своєрідними жестами.

  • 25 червня відбувся обмін полоненими, внаслідок якого Україна повернула з російського полону ще 90 людей.
  • 9 липня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що не вірить в обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" найближчим часом, тому що не бачить готовності до цього РФ.
Теги:
військові
полонені
Нацгвардiя
Військові новини
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